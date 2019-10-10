شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 55 عنصرا فى المواجهات بين القوات التركية و"قسد" بشمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 16 عنصرا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية فى القصف والاشتباكات التى وقعت بين الجانبين فى منطقتى تل أبيض ورأس العين شمالى سوريا.

وأوضح المرصد، فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 11 عنصراً فى "قسد"، و 6 من المهاجمين الأتراك قتلوا فى تل أبيض، فيما قتل 5 عناصر "قسد " جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين أمس، فى حين أصيب أكثر من 33 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوى والبري.

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وتوقع المرصد السورى المزيد من الخسائر البشرية جراء استمرار المواجهات بين الجانبين، وأشار إلى أن القصف المتبادل و الاستهدافات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين تركز على محاور بمحيط وأطراف مناطق " القحطانية وعامودا وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والدرباسية والقامشلى والمالكية"، ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات وصولاً إلى غرب نهر دجلة.

فى السياق ذاته، قال المرصد، إن "قسد" تواصل استهدافها لمواقع داخل الأراضى التركية بقذائف الهاون.