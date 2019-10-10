الجيش الإسرائيلي يهدم منزليْن جنوبي الضفة الغربية

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، منزليْن جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال صدام عبيّات، رئيس مجلس قروي قرية "كيسان" شرقي مدينة بيت لحم، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت القرية برفقة جرافات، وشرعت بعملية هدم منزليْن بدعوى البناء بدون ترخيص.

ولفت عبيات في حديث خاص لوكالة الخليج 365، إلى أن المنزليْن هما للشقيقين "أمجد وأيمن غزال".

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وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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