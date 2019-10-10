نبع السلام.. تصاعد أعمدة دخان من الأهداف الإرهابية برأس العين

شانلي أورفة/ كرم قوجالار/ الخليج 365
تصاعدت أعمدة الدخان من مدينة رأس العين عقب قصف الأهداف الإرهابية فيها بالمدفعية التركية، في إطار عملية نبع السلام، الرامية للقضاء على الحزام الإرهابي على الحدود الجنوبية لتركيا وإحلال السلام في المنطقة.
واستهدفت مدفعية الجيش التركي أهداف تابعة لتنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في رأس العين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
ومع فجر اليوم عاودت المدفعية التركية قصف الأهداف الإرهابية، حيث لوحظ تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.
وفي الأثناء سُمعت أصوات إطلاق نار في المدينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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