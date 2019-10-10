الهدوء يسود مدينة "تل أبيض" السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365

ساد الهدوء صباح الخميس، مدينة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة السورية، بعد قصف المدفعية والدبابات التركية لمواقع الإرهابيين بالمدينة ومحيطها مساء الأربعاء في إطار عملية "نبع السلام".

وأفاد مراسل الخليج 365، أن القصف التركي لمواقع الإرهابيين في تل أبيض بدأ مساء أمس مع انطلاق العملية العسكرية واستمر حتى منتصف ليلة أمس قبل أن تنخفض وتيرته في الساعات اللاحقة.

وأضاف أن وحدات من الجيش التركي عبرت الحدود من عدة محاور باتجاه تل أبيض طوال ليلة أمس.

وأشار إلى أنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم، ساد الهدوء في المدينة ومحيطها ولا تسمع أي أصوات اشتباك فيها.

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ولفت إلى أن عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أخلوا مواقعهم القريبة من الحدود التركية مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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