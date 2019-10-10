وزير ألماني سابق: تركيا لن تسمح لـ"بي كا كا" بتأسيس دولة على حدودها

برلين/الخليج 365وزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل:

- العالم بأسره يعلم أن تركيا لن تسمح بتأسيس دولة لمنظمة إرهابية على حدودها

- الاتحاد الأوروبي أخطأ حينما رفض من قبل مقترحًا تركيًا بإنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا

قال وزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل ، إن تركيا لن تسمح بإقامة دولة لأي منظمة إرهابية على حدودها، مضيفًا "تركيا لن تسمح مطلقًا لمنظمة (بي كا كا/ي ب ك) بملء فراغ القوى الحالي بسوريا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السابق، الأربعاء، لصحيفة "بيلد" الألمانية، حول عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا الأربعاء، شمالي سوريا لنشر الاستقرار والسلام بالمنطقة، ودحر التنظيمات الإرهابية.

وفي ذات السياق أشار الوزير غابرييل إلى أن الاتحاد الأوروبي كان مخطئًا حينما رفض من قبل مقترحًا تركيًا يطالب بإنشاء منطقة حظر طيران فوق سوريا.

وتابع قائلا "منطقة حظر الطيران التي اقترحتها تركيا فوق سوريا للحيلولة دون قصف نظام الأسد لشعبه، رفضتها دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا. وعندما ننظر للوراء ونعييد تقييم التطورات، يتضح لنا أن هذا كان خطئًا".

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وأضاف الوزير قائلا "في تلك الأثناء كان يخاف الجميع من أن يصبحوا أمام أفغانستان ثانية، لكن إذا بهم الآن أمام حرب داخلية بسبب موجات اللاجئين".

كما لفت الوزير السابق إلى أن الأخطاء في التعامل مع الأزمة السورية بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مضيفًا "فهذا الرئيس كان يريد سحب وحداته من سوريا، وتعاون مع (ي ب ك) لملء الفراغ الذي سيحدث بعد سحب تلك القوات. ورغم كل التكذيبات كان الذراع السوري لمنظمة (بي كا كا) يعرف أنه سيسطر على شمال شرقي سوريا".

واستطرد قائلا "لكن تركيا لن تسمح بإقامة دولة لبي كا كا على حدودها، وكان الجميع يعرفون ذلك بشكل واضح، كما أنها لن تسمح لتنظيم بي كا كا/ي ب ك بملء فراغ القوى الحاصل حاليًا، ولهذا السبب دخل الجنود الأتراك لعفرين من قبل".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.