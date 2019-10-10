عبور رتل عسكري تركي إلى "تل أبيض" السورية في إطار "نبع السلام"

شانلي أورفة/الخليج 365
عبرت قافلة عسكرية تركية من قضاء "أقجة قلعة" التابلع لولاية شانلي أورفة (جنوبي تركيا) باتجاه مدينة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة السورية "(جنوب)، في إطار عملية "نبع السلام".
وأشار مراسل الخليج 365، الأربعاء، إلى عبور قافلة عسكرية مكونة من مركبات مدرعة من قضاء "أقجة قلعة" الحدودي المحاذي لمدينة "تل أبيض" في إطار العملية البرية لـ"نبع السلام".
وتتواصل عملية نبع "السلام" التي اطلقتها تركيا في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا بهدف القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء: "بدأت قواتنا المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، عملية برية شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
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