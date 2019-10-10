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تركيا تدفع بمزيد من القوات تجاه الحدود السورية

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غازي عينتاب/الخليج 365

دفعت القوات المسلحة التركية، فجر الخميس بمزيد من القوات لدعم وحداتها على الحدود السورية، بالتزامن مع استمرار عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا، الأربعاء.

وفي هذا الإطار ذكر مراسل الخليج 365، أن رتلًا من المركبات المضادة للألغام والقوات الخاصة "الكوماندوز" تم الدفع به إلى ولاية غازي عينتاب، جنوبي تركيا على الحدود السورية.

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وذكرت مصادر للأناضول أن الهدف من هذه القوات هو دعم الوحدات التركية على الحدود السورية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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