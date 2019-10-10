الدفاع التركية تعلن استهداف قواتها 181 هدفا إرهابيًا في إطار "نبع السلام"

أنقرة/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، استهداف قواتها المسلحة 181 هدفا لمنظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية في إطار "نبع السلام".
جاء ذلك في بيان نشرته الدفاع التركية في "تويتر" الأربعاء، حول عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.
وقالت الوزاراة: "قواتنا المسلحة استهدفت 181 هدفا للمنظمة الإرهابية (ي ب ك/بي كا كا) في إطار نبع السلام".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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