تويتر يعتذر عن استخدام أرقام مستخدميه لأغراض دعائية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

أصدرت شركة تويتر، اعتذاراً بسبب استخدامها “عن غير قصد” أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.

وقالت الشركة في بيان: “اكتشفنا أخيراً أنه عندما قدمتم عناوين بريدكم الإلكتروني، أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما استخدمت هذه البيانات عن غير قصد، لأغراض الدعاية”.

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وأوضحت “كان هذا خطأً ونعتذر عنه” مضيفة “لا يمكن تحديد على وجه التأكيد عدد الذين تأثروا” بذلك.

وشددت الشركة على أنها لم تُشارك أي بيانات خارجياً مع الغير، وعلى حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر(أيلول) الماضي.

وقالت: “آسفون للغاية لهذا واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأً من هذا القبيل مرة أخرى”.