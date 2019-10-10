أول تعليق من السعودية على «العدوان التركي» في سوريا

أدانت الخارجية السعودية العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في مناطق شمال شرقي سوريا.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، أن المملكة تعرب عن إدانتها «للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا».
وورد في البيان أن العملية «تعد عملا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية»؛ بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وعبرت الخارجية في بيانها عن «قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي».
وشددت على «ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها».
وجاء في البيان أنه «بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع».
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