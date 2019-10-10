شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. أمطار رعدية بالسعودية .. وجو مشمس بالبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية على أجزاء فى السعودية. ومشمس بالبحرين والإمارات والكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية , القصيم، الرياض، الشرقية. في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبيةغربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الخميس، في البحرين سيكون حسن بوجه عام مع بعض السحب أحيانا.

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وستكون درجة الحرارة العظمى 36 م الصغرى 27 م.

الامارات

تشهد مدينة أبو ظبى اليوم طقس مشمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمة 32 درجة مئوية

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقس مشمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمة 33 درجة مئوية