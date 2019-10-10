شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة مدرسية تعلق في كيبل كهربائي بجازان.. ونجاة الطالبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان: تسبب هطول الأمطار الغزيرة على جازان في قطع كيبل كهرباء هوائي، وأثناء مرور إحدى الحافلات المدرسية من قرية الواصلي علق سقف الحافلة في الكيبل. وكاد ذلك أن يتسبب في حدوث كارثة للطالبات، وعلى الفور باشر الأهالي الحادثة، وأخلوا الحافلة من الطالبات قبل حدوث ما لا يحمد عقباه. Advertisements

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