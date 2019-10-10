شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث الغزو التركى لشمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا اليوم الخميس، لبحث الغزو التركي لشمال شرق سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية، أمس الأربعاء، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة لمناقشة آخر تطورات العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، وذلك بناء على طلب عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وألمانيا.

من جهة أخرى، صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بأنه تقرر عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت الموافق 12 اكتوبر الجاري ، بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول ، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري فى دورتة الحالية وذلك لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية ، والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.