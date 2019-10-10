استخبارات "الدعم السريع" تضبط أسلحة وذخائر فى الخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت استخبارات قوات "الدعم السريع" السودانية، اليوم الأربعاء، سيارة بداخلها ٢٨ قطعة سلاح، وكمية من الذخائر تقدر بأكثر من ١٠ آلاف طلقة، قادمة من مدينة الأبيض (عاصمة شمال كردفان إلى الجنوب الغربي من الخرطوم).
وقالت قوات الدعم السريع إنه بعد متابعة من استخباراتها، التي تلقت معلومات تُفيد بأن هناك مجموعة تعمل على إدخال السلاح والذخائر إلى الخرطوم منذ أسابيع، تم تحديد السيارة التي تحمل الأسلحة، والمجموعة التي تقف وراء هذه المحاولة، ووضعهم تحت متابعة طويلة، إلى أن تم ضبطهم اليوم.
وأضافت أنه في الوقت الذي تقوم فيه قيادة البلاد بتهيئة المناخ لأجواء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار الشامل في السودان، تظهر أيادي المخربين والمندسين لإعاقة رغبات الشعب السوداني، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى ستظل يقظة وحارسة لأمن واستقرار المواطن.
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