مركز “فسيلة بر” ببيشة يشارك في افتتاح عيادة صحة المرآة و الطفل في الروشن مول

ابها

شارك مركز “فسيلة بر” للإرشاد الأسري في إفتتاح عيادة صحة المرآة والطفل والذي أقيم في مركز الروشن مول مساء الأمس وكانت المشاركة بركن تعريفي بالحملة التوعوية والتثقيفية عن الشهر العالمي لسرطان الثدي وهي عبارة عن حملة توعوية تثقيفية هادفة حول توعية سرطان الثدي.

ومن جانب عبّر وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية الدكتور “هشام الخشان” عن إعجابه برسالة ورؤية المركز وبما يحتوي من منشورات تُعبر عن الرؤية الواضحة له.

وأكد “الخشان” بأنه سوف يكون هناك شراكة مع المركز لأهميته في مجال تنمية الأسرة والمجتمع بالمنطقة.

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كما أثنت الدكتورة “فاتن طحان” على مبادرة المركز والبرامج التي يقدمها وأضافت بأنها ستكون داعمة للمركز ومساندة له.

فيما عبّرت الأستاذة “أمل القحطاني” ممثلة مركز “فسيلة بر” عن سعادتها بمبادرة وكيل وزارة الصحة الدكتور “الخشان” في عقد الشراكة المجتمعية مع المركز، حيث قالت “القحطاني” هذا ليس بغريب من وزارة الصحة لدعمها وإبرازها كل مايخدم الأسرة والمجتمع.

وتقدمت “القحطاني” بجزيل الشكر والتقدير لمدير صحة بيشة الأستاذ “سعيد القحطاني” الذي أتاح للمركز فرصة المشاركة في هذا الإحتفاء المميز، وللدكتورة “طحان” على هذه الزيارة الرائعة.