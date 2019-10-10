جسفت عسير تنظم معرضاً تشكلياً لمعلمي التربية الفنية في يوم المعلم

ابها

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وبحضور وكلاء وعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الملك خالد ومعلمي التربية الفنية افتتح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي المعرض التشكيلي الثاني لمعلمي ومعلمات التربية الفنية بمنطقة عسير الذي نظمته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير بالشراكة مع كلية التربية صباح يوم أمس الأربعاء في صالة العرض بالمدرجات المركزية في الجامعة.

وبعد تجول معالي مدير الجامعة في المعرض ومشاهدة الأعمال المشاركة سجل كلمة بهذه المناسبة أبدى فيها سعادته بالأعمال الفنية المقدمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم من فناني جسفت عسير، مقدماً لهم شكره على مبادراتهم الرائعة للمشاركة في مناسبات الجامعة المختلفة.

من جانبه تحدث مدير جسفت عسير الدكتور علي مرزوق بقوله “يأتي المعرض تزامناً مع يوم المعلم العالمي، واحتفاءً بالمعلمين والمعلمات، وتقديراً لما يقومون به من دور كبير في تربية الأجيال وتعليمهم. مضيفاً بأن المعرض ضم بين جنباته أكثر من 20 عملاً تشكيلياً جمعت بين اللوحات المسندية، والريليف الغائر والنافر، إضافة إلى أعمال الحفر (الجرافيك)، أبدعها عدد من الفنانين والفنانات من معلمي التربية الفنية ومعلماتها يمثلهم: ماجد الشهراني، ومها الزهراني، وعبد الله البارقي، وختمه السهل، وصديق كشاف، ، ومحمد معيض، وحسين شاهر، وعبد الله راقع، وحنان الشهراني، ومحمد بيه، وعلي اليتيمي، وهيله الشريف، وأحمد مديني، إضافة إلى معيض الهاجري (رحمه الله) الذي وافاه الأجل قبل أسابيع. واختتم مرزوق حديثه بأن جسفت عسير تحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية المختلفة تفعيلاً لدورها تجاه الفرد والمجتمع.