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إنستجرام تضيف ميزة جديدة لمكافحة الاحتيال
الخميس 10 أكتوبر 2019
الخليج 365
أضافت خدمة مشاركة الصور والفيديو "إنستجرام"، ميزة جديدة إلى التطبيق الخاص بها لمساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت شركة فيس بوك قد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إليهم، أو أنها عملية احتيال.
ويعمل التحديث الجديد – الذي بدأ إطلاقه وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى الجميع – على تمكين من يتلقى من المستخدمين رسالة بريد إلكتروني تدعي أنها من إنستاجرام، من التحقق مما إذا كانت فعلًا مرسلة منها من خلال الانتقال إلى خيار (رسائل البريد الإلكتروني من إنستجرام) Emails form Instagram في إعدادات الأمان في التطبيق، حيث سيجد المستخدم كل بريد إلكتروني أرسلته الخدمة إليه خلال آخر 14 يومًا.
وتقسم القائمة الجديدة رسائل إنستجرام الإلكترونية إلى فئتين: رسائل البريد الإلكتروني الأمنية، وغير ذلك، وإن رأى المستخدم الرسالة التي يريد التأكد منها هناك، فيمكنه الاطمئنان إلى أنها فعلًا من إنستاجرام، وبالتالي النقر بأمان على روابط موجودة في تلك الرسالة، وإن لم يكن الأمر كذلك، فعلى المستخدم الحظر، إذ قد تكون رسالة احتيالية تحاول خداعه لتقديم اسم المستخدم، وكلمة المرور.
وفي هذه الحالة، ربما يجب على المستخدم حذف البريد الإلكتروني المخالف، وإذا حدث الأسوأ وتعرّض الحساب للسرقة، فحينئذٍ تنصح إنستاجرام باتباع الإرشادات المذكورة في صفحة المساعدة.
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