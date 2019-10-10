شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والنرويج يبحثان مستجدات عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مع سفير مملكة النرويج لدى بلاده أويفند ستوكه مستجدات عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.

واستعرض اللقاء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أمس ، الأربعاء ، خلفية الأزمة في اليمن وأسبابها المتصلة بانقلاب الحوثي المدعوم من إيران عام ٢٠١٤م.

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وأكد الجانبان دعم الجهود التي تبذل في هذا المجال من أجل التخفيف من الكارثة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي نتيجة للانقلاب على السلطة الشرعية.