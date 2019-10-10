شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع سوريا وحرصها على سيادة وسلامة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع سوريا وحرصها على سيادة وسلامة أراضيها ووحدته الترابية، مؤكدة أنها تتابع بانشغال بالغ تطورات الأحداث في سوريا، مجددة رفضها القاطع للمساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، "تتابع الجزائر بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سوريا وتجدد رفضها المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال". Advertisements وأضاف الوزارة في بيانها: "كما تؤكد الجزائر تضامنها الكامل مع دولة سوريا الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع سوريا وحرصها على سيادة وسلامة أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.