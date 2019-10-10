إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" يستهدفون مواقع الجيش السوري بـ"درع الفرات"

الباب، أعزاز/ مراسلون/الخليج 365

تعرضت مواقع الجيش الوطني السوري على طول خط الجبهة بمنطقة درع الفرات، شمال شرقي حلب السورية، مساء الأربعاء، للقصف من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

يأتي القصف في محاولة من التنظيم الإرهابي لفتح عدة جبهات مع بدء عملية "نبع السلام" التركية شمال شرقي البلاد.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن التنظيم الإرهابي استهدف مواقع الجيش الوطني السوري في قرى مدينتي الباب وأعزاز وبلدة مارع الواقعة ضمن منطقة درع الفرات بريف محافظة حلب.

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وأضاف أن التنظيم حاول التسلسل إلى المنطقة من مدينة تل رفعت، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين استمرت ساعتين، كما قصفت المدفعية التركية مواقع التنظيم الإرهابي في تل رفعت وريفها خلال تلك الاشتباكات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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