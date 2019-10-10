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ساعة ذكية جديدة خاصة لأصحاب سيارات مرسيدس
الخميس 10 أكتوبر 2019
الخليج 365
أطلقت شركة جارمن الساعة الذكية Mercedes-Benz Vivoactive 3، التي تهدف إلى توفير المزيد من درجات الراحة لأصحاب سيارات العلامة الألمانية الشهيرة.
وتوفر الساعة الذكية الجديدة العديد من التصميمات لأوجه الساعة Watch Faces المثبتة مسبقًا، بما في ذلك تصميم مرسيدس بنز الحصري مع النجمة الشهيرة شعار الشركة الألمانية، علاوة على أنه يمكن مواءمة الساعة الذكية Vivoactive 3 حسب المتطلبات الفردية.
وتمتاز الساعة Mercedes-Benz Vivoactive 3 الجديدة بمقاومة الماء وفقًا لمعيار 5 ATM، مع دعم وظيفة "Energizing Package" و"Energizing Package Plus"، ومن خلال قراءة مستوى التوتر ومعدل نبضات القلب يتم تنشيط وظائف التجهيز الخاص، من أجل الحصول على اقتراحات بتفعيل برامج الحيوية والاسترخاء.
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