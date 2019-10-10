سلطان وملك إسبانيا يبحثان قضايا الثقافة والتعليم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد: ”الخليج 365”

استقبل الملك فيليب السادس عاهل مملكة إسبانيا مساء أمس الأربعاء، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك في قصر زارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ورحب العاهل الإسباني في مستهل اللقاء بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مهنئاً سموه باختيار الشارقة ضيف شرف للدورة الحالية من معرض ليبر الدولي للكتاب، ومشيداً بالتبادل الثقافي القائم بين مختلف المؤسسات الثقافية في كلا البلدين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تصب حول دور الثقافة والتعليم في بناء التنمية الإنسانية والنهوض بالمجتمعات.

كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم لوحة فنية من الخط العربي لملك إسبانيا إضافة إلى مجموعة من مؤلفات سموه المترجمة إلى الإسبانية.

حضر اللقاء فيرناندو مارتين بالينثويلا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية، وماجد حسن السويدي سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.