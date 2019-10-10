شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الحد الأدنى للعمل العربي رفض العدوان التركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على الرفض العربي للعدوان التركي على سوريا.

وقال قرقاش، على «تويتر»، أمس: «إن الإدانات العربية الواسعة للعدوان التركي على سوريا ليست بالمستغربة، فالحد الأدنى للعمل العربي المشترك رفض العدوان على الفضاء العربي».

وأضاف: «وبالمقابل فالموقف الدولي الرافض للعدوان التركي ينبع من أسس القانون الدولي وإدراك مشترك بأن هذه الخطوة ستعقد المشهد المعقد أصلاً».

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