«مِراس» ترفع راية وردية للتوعية بسرطان الثدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعتزم «مِراس» تقديم الدعم لأنشطة وفعاليات خاصة للتوعية بسرطان الثدي هذا الشهر وذلك بهدف تعزيز وعي الناس وإدراكهم لأكثر نوع سرطان يتم تشخيصه لدى النساء حول العالم والذي من المتوقع أن يؤثر على أعداد متزايدة من الناس تبلغ مليوني شخص سنوياً.

تسعى «مِراس» إلى التأكيد على أهمية التحرك فوراً لنشر الوعي بخصوص هذا المرض من خلال لفت انتباه الزوار إلى اللون الوردي المنتشر في جميع وجهاتها، وذلك في ظل التوقعات بأن يتضاعف عدد المصابين بسرطان الثدي في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030 وفقاً لأبحاث منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء.

وفي هذا السياق، عقدت «فاليانت كلينيك» من مِراس، شراكة مع مبادرة «القافلة الوردية» لاستضافة فعالية عائلية لجمع التبرعات بهدف تحسين وعي المجتمع بسرطان الثدي.