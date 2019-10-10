الغزو يوقظ «داعش» في الرقة.. وقتلى وجرحى وحركة نزوح واسعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ تنظيم داعش هجوماً انتحارياً، في مدينة الرقة، معقله السابق الأبرز في سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن شن عنصرين من داعش ليل الثلاثاء/الاربعاء هجوماً ضد نقطة أمنية، تابعة لمجلس الرقة العسكري، الذي يتولى إدارة المدينة، اندلعت إثره اشتباكات قبل أن يفجر المقاتلان نفسهما بأحزمة ناسفة. ولم يسفر الهجوم عن قتلى، وفق المرصد.

وتبنى التنظيم المتطرف، الذي عادة ما تشن خلاياه النائمة هجمات في مناطق سيطرة الأكراد ومنها مدينة الرقة (شمال)، الهجوم.

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، عبر تويتر أن الهجوم يُعد «أول تداعيات العملية العسكرية التركية» في شمال سوريا. ويخشى الأكراد ودول أوروبية من أن تقوّض العملية العسكرية التركية الجهود الناجحة التي بذلها الاكراد لدحر التنظيم، وأن تسمح بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز الآلاف من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات خاصة. (ا.ف.ب)

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