الإمارات تقدم 80 طناً من الغـذاء لسكان المكلا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات 1000 سلة غذائية تحتوي على 80 طناً و800 كيلوجرام من المساعدات الغذائية لسكان الأحياء الغربية بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية؛ حيث استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة.

تأتي هذه المساعدات - التي قامت فرق «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي بتوزيعها على مستحقيها - في إطار جهود الإمارات؛ الرامية إلى رفع المعاناة، وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة؛ بسبب الظروف التي تمر بها اليمن. وأعرب سكان تلك الأحياء - عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية - عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً؛ لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2019 «عام التسامح» بلغت 30 ألفاً و244 سلة غذائية تزن ألفين و443 طناً استفاد منها 151 ألف شخص ينتمون إلى الأسر غير القادرة والمتضررة في محافظة حضرموت.

إلى ذلك، قدمت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي شحنة أدوية جديدة لمصلحة مركزين صحيين في محافظة الحديدة ضمن الدعم الإماراتي المتواصل والمدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني.

جرى تسليم الشحنة - التي تضمنت كميات جديدة من الأدوية والمحاليل الطبية لمركزي التعفاف بمديرية التحيتا وقطابة بمديرية الخوخة - من قبل الفريق الطبي التابع ل«الهلال الأحمر» بحضور عبد العزيز منصر نائب مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة، الذي أشاد بجهود «الهلال» المتواصلة دعماً للقطاع الصحي في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة؛ من خلال إعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصحية ومدها بالأدوية اللازمة. وثمن حسن أهيف مدير مكتب الصحة في التحيتا، وعبد الله زهير دوبلة مدير مكتب الصحة في الخوخة، الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات، الذي مكن المراكز والوحدات الصحية في المديريتين من استمرار عملها وبقائها مفتوحة؛ لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين.

من جانبهم، أعرب مسؤولو مركزي الصحة بالتعفاف وقطاية عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات؛ لجهودها المتواصلة الداعمة للقطاع الصحي اليمني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة من الأدوية تعد السابعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين، وشملت دعم القطاع الصحي بمديرية المخا بمحافظة تعز ومديريات الخوخة وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة؛ وذلك ضمن حملة الاستجابة السريعة والمتواصلة من قبل هيئة الهلال الأحمر؛ لمواجهة ومكافحة الأوبئة. (وام)