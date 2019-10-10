الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفرجت محكمة تونسية أمس الأربعاء، عن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، فيما أكدت منظمة «أنا يقظ» أمس، أن حركة النهضة «الإخوانية» هي الحزب الوحيد الذي تجاوز سقف الإنفاق المالي في الحملة الانتخابية في دائرة «تونس 1» بنسبة قالت إنها تُقدر ب40%.

وأكد مصدر من الحملة الانتخابية للقروي إطلاق سراحه، أمس، في قرار صادر من محكمة التعقيب.

قال محامي هيئة الدفاع عن القروي، كمال بن مسعود للصحفيين أمس: «المحكمة قبلت الطعن شكلاً ومضموناً، ونقضت قرار دائرة الاتهام ولن تكون هناك إحالة».

ورفض القضاء في السابق، ومن بينه محكمة الاستئناف، ثلاثة مطالب لمحامي القروي بالإفراج عنه بدعوى عدم الاختصاص. وأحدث إيقاف القروي حالة من الإرباك في مسار الانتخابات، وطرحت تكهنات من فريق حملته الانتخابية بانسحاب مرشحهم أو بإمكانية الطعن في النتائج النهائية بسبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في الدور الثاني. وكانت حملة القروي نظمت، أمس، مسيرات احتجاجية في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، في ولاية قابس لتتواصل في ولايات صفاقس والقيروان وسوسة والمهدية والمنستير وباجة وبنزرت، وكان مخططاً أن تنتهي غداً الجمعة، في تونس العاصمة.

وأكدت منظمة «أنا يقظ» أمس، أن حركة النهضة «الإخوانية» هي الحزب الوحيد الذي تجاوز سقف الإنفاق المالي في الحملة الانتخابية في دائرة «تونس 1» بنسبة قالت إنها تُقدر ب 40%، مذكرة بأنها راقبت مستوى الإنفاق المالي في 8 دوائر هي تونس 1 و2، وصفاقس 1 و2، وقفصة والكاف وبنزرت وسوسة. وأوضح أحد أعضاء المنظمة خلال ندوة صحفية عقدتها أمس، أن المصاريف التي تم رصدها للحملة الانتخابية لعدد من الأحزاب وهي النهضة، ونداء تونس، وقلب تونس، وتحيا تونس، والحزب الدستوري الحر، وحزب البديل، والتيار الديمقراطي، وائتلاف عيش تونسي، بدائرة «تونس 1»، أظهرت أن إنفاق النهضة الذي بلغ 117,297 ديناراً، كان الأعلى، وأن حزب البديل الذي يليه أنفق 6,831 ديناراً، فيما كان «نداء تونس» الأقل إنفاقاً.

وأشار العضو أنه تم التركيز على تغطية التظاهرات الخارجية للأحزاب طوال 22 يوماً، مفيداً بأن عدداً من الأحزاب اعتمد نوعية جديدة من الأنشطة التي لا تمكن مراقبتها وهي الاجتماعات الخاصة، مشدداً على أن المنظمة ركزت على سقف الإنفاق وليس على مصدر الأموال. وأوضح أن التظاهرات الخارجية للحملة الانتخابية لهذه الأحزاب بالدائرة الانتخابية المذكورة بلغت 1050 تظاهرة، وأن 30% من نصيب الحزب الدستوري، و24% لحركة النهضة، و11% للبديل، و9% لتحيا تونس، في حين أن نسبة عدد التظاهرات للنداء، وقلب تونس، وعيش تونسي، كانت في حدود 8% لكل واحد منها. (وكالات)