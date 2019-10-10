حكومة حمدوك تعتمد خطة «200 يوم» بمشاركة «التغيير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:”الخليج 365”، وكالات

ثمّن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تقدير القيادة السودانية لدور الإمارات وتجربتها، مؤكداً أن علاقات بلاده التاريخية مع الخرطوم، تشهد صفحة جديدة.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس الأربعاء: «زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية مع دولة متفردة في العالم العربي على حد تعبير معالي عبدالله حمدوك». وأضاف: «علاقتنا التاريخية مع السودان، تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وكم نثمن تقدير الإخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها».

وتابع: «لمست في لقائي مع وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله، حساً وطنياً لافتاً ووعياً باللحظة التاريخية وإدراكاً لحجم التحديات وأهمية معالجتها، كما سرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية وتطلع إلى شراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة».

في الأثناء، ناقش مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري أمس، خطة الحكومة لستة أشهر القادمة، والتي شملت القطاعات الوزارية المتمثلة في قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية.

واعتمد المجلس برئاسة حمدوك، مصفوفة مخصصة لستة أشهر، والتي اشتهرت بخطة ال«مئتي يوم الأولى للحكومة الانتقالية»، وسترفع إلى الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازتها في صورتها النهائية.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح: «إن مجلس الوزراء وضع الخطة في إطار برنامج لعام كامل، إلا أن الجدولة ركزت على تنفيذ البرامج المتبقية خلال العام الجاري، والتي لا تتطلب التزاماً مالياً والمتمثلة في برنامج إصلاح أجهزة الدولة وإصلاح القوانين وتكملة المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية بجانب البرنامج الإسعافي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي».

وأوضح أن «جملة الأنشطة والبرامج التي تضمنتها خطة الحكومة بلغت 435 برنامجاً ونشاطاً، ستقوم بتنفيذها الوزارات المختلفة»، وأشار إلى أن البرنامج ليس بعيداً عن قوى إعلان الحرية والتغيير، وبين أن عدداً من الوزراء كانوا يعملون في برنامج السياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير، وأعلن عن لجنة وزارية للنظر في أي نقائص في خطة الحكومة وتكملتها من برنامج قوى التغيير.

تضامن مع وزيرة الشباب

وأكد صالح، تضامن المجلس مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، في القضية التي رفعتها ضد داعية «إخواني» اتهامها بالردة، وقال إن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياساتها والتي تعبر عن سياسة الحكومة.

وأوضح أن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة، وأشار إلى أن المجلس وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن.

حمدوك إلى أديس أبابا

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وكشف القائم بأعمال سفارة السودان بإثيوبيا، أنس الطيب الجيلاني ل«العين الإخبارية»، عن أن حمدوك، يبدأ اليوم الخميس زيارة إلى أديس أبابا، تتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

إعفاء 3 مسؤولين بالأوقاف

إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح، قراراً بإعفاء مديري الحج والعمرة عمر مصطفى، والأوقاف عمر أحمد عمر الأمام، والمجلس الأعلى للدعوة، عبدالله الأردب.

وكشف القيادي بقوى التغيير محمد عصمت، عن استعادة عدد من المنابر النقابية في العمل الحكومي والخاص أبرزها السكة حديد وبنك السودان المركزي ووعد باستعادة نقابة التلفزيون قريباً.

تسليم البشير للجنائية

بدأ وفد أمريكي رفيع المستوى زيارة لمعسكرات النازحين في ولايات دارفور، للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية للمتأثرين بالحرب.

ويضم الوفد: مسؤول قسم السياسات بالإدارة الأمريكية روبرت بوب، ومسؤول الدبلوماسية كين ماكس، والمسؤولين عن المعونة: مارتن دروكبا، وفرانك وورد، وشيف ماكس، كما ضم ممثلين عن منظمات إنسانية دولية عدة.

واستمع الوفد إلى رؤى النازحين حول الأزمة وطرق حلها، كما استمع إلى تقارير عن الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وقدم ممثلو النازحين للوفد مذكرة تحوي مطالب أبرزها التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية بحق حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، لاسيما مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها.

وشهدت مدينة أم درمان، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم تطالب بالإسراع في تحقيق العدالة ومحاسبة الذين تسببوا بمقتل المعلم أحمد البدوي وشهداء ثورة ديسمبر.

وفي السياق، نفذ عدد من العاملين في وكالة السودان للأنباء الرسمية «سونا»، وقفة احتجاجية، أمس، لإزالة عناصر النظام البائد وتحقيق العدل وسط العاملين وتغيير السياسة التحريرية للوكالة التي جيرت طوال 30 عاماً لصالح النظام البائد.