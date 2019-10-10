محمد بن زايد ولوريمر يبحثان التعاون العسكري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأمير أندرو دوق يورك الذي يزور البلاد حالياً لحضور فعاليات مسابقة «رواد القصر» بنسختها الإماراتية الثالثة التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ورحب سموه - في بداية اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي - بزيارة الأمير أندرو إلى الدولة واستعرض معه العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي تقوم على الثقة والتفاهم والصداقة والاحترام المتبادل.. وتبادلا الأحاديث الودية بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة.

وبحث سموه والمسؤول البريطاني خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في الشؤون العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وتبادل سموه وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمنها واستقرارها وسلمها إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر اللقاء الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. (وام)