البيت الأبيض يرفض التعاون مع تحقيقات عزل ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البيت الأبيض، أمس الأول الثلاثاء، رفضه التعاون مع الكونجرس في التحقيق الخاص بعزل الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً افتقاده إلى «الشرعيّة الدستوريّة»، وندد بما اعتبرها «محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2016»، و«حرمان المواطنين من رئيس اختاروه بحرية»، لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، رأت ذلك محاولة من إدارة ترامب ل«إخفاء وقائع على نحو غير قانوني»، في وقت تتزايد المخاوف من محاولة الرئيس الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة مع روسيا.

ورفض محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، في رسالة بعثها إلى بيلوسي، التعاون في تحقيق الديمقراطيين الهادف إلى كشف ما إذا كان ترامب استغلّ منصبه عبرَ طلبه من كييف فتح تحقيقٍ بالفساد يُطاول جو بايدن، المرشّح الأوفر حظاً لمواجهته في الانتخابات المقبلة.

وكتب محامي البيت الأبيض إلى نانسي: إنّ «تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعيّة الدستوريّة وأدنى مظاهر الحياد»، مضيفاً أنه في ظل هذه الظروف «لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز». واحتجّ على عدم إجراء النوّاب تصويتاً رسمياً لإطلاق التحقيق.

وتابع: «أنتم تُحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016، وحرمان الأمريكيين من رئيس اختاروه بحرّية»، مضيفاً «نأمل، في ضوء الثّغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلّوا عن جهودكم الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل، وأن تنضمّوا إلى الرئيس في التركيز على أهداف تهمّ الأمريكيين».

واشتدت المواجهة بين ترامب والديمقراطيّين، بعدما منعت الخارجيّة سفير البلاد لدى الاتّحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند من الإدلاء بشهادته أمام لجان نيابيّة في إطار التحقيق، رغم موافقته الطوعية على الشهادة.. وأعلن الرؤساء الديمقراطيّون للّجان المكلّفة بالتحقيق، أنّ البيت الأبيض «بمنعه لاعباً أساسياً في المسألة الأوكرانيّة من الإدلاء بشهادته، يُحاول مرة أخرى عرقلة التحقيق» مع ترامب. وأضافوا: «سنوجّه أوامر إلى سوندلاند» لإجباره على الإدلاء بشهادته وتسليم الوثائق التي لا تُريده وزارته أن يُسلّمها.

من جهتها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب، في بيان، أنّ رفض البيت الأبيض التعاون هو «ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبيّة من أجل التدخّل في انتخابات 2020».

إلى ذلك، أبدى أربعة مشرعين ديمقراطيين، مخاوفهم من محاولة إدارة ترامب الانسحاب من معاهدة تسمح بتحليق طائرات استطلاع أمريكية غير مسلحة فوق الولايات المتحدة وروسيا وأراض أخرى، وحذروا من أن هذه الخطوة ستكون هدية لموسكو.

وكتب المشرعون في خطاب أرسل، إلى وزيري الخارجية والدفاع: «سيكون الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، تلك الاتفاقية المتعددة الأطراف المهمة للحد من التسلح، هدية أخرى من إدارة ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مشيرين إلى أن الاتفاقية عنصر رئيسي في الأمن الأمريكي والأوروبي، وسيكون قرار الانسحاب ضربة أخرى للاستقرار الإقليمي ولأمن أوكرانيا.

وتسمح المعاهدة الموقعة في 1992، لكل دولة عضو بأن تحلق بطائرات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة بعد فترة قصيرة من إبلاغها. (وكالات)