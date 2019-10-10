حمدان بن محمد: منظومة التميّز تعكس رؤية محمد بن راشد للريادة

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أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن «منظومة التميز الحكومي»؛ تعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ الرامية إلى ضرورة مواصلة تطوير نظم وآليات العمل الحكومي؛ لمواكبة المتغيرات، واستباق التحديات المحتملة، لتكون دبي دائماً نموذجاً يحتذى لمدن المستقبل، مع المحافظة على استدامة تنافسيتها. في الوقت الذي يتوافق فيه «برنامج دبي للتميز الحكومي» مع «منظومة التميز الحكومي» التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وأشار سموّه، إلى أن المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، تتطلب تبنّي آليات عمل تواكب احتياجات المستقبل، وتضمن أفضل مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. منوهاً بالدور المحوري ل«برنامج دبي للتميز الحكومي»، في تحفيز الجهات الحكومية على مضاعفة جهود التطوير والتحسين المستمر؛ للمحافظة على أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، التي تعد في دبي من الأفضل عالمياً، بما يرفع سقف التحديات؛ لتأكيد هذه الريادة، والوصول إلى الرقم واحد، الذي لا نرضى له بديلاً.

وقال سموّه: «أطلقنا اليوم مرحلة جديدة ل«برنامج دبي للتميز الحكومي»، تتضمن مجموعة من المبادرات التطويرية، وأوجه التحديث على منظومة التميز الحكومي بدبي، بما يعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد؛ لتحقيق الريادة في تقديم أعلى مستويات الأداء الحكومي الفعّال، وأكثرها كفاءة وأعلاها جودة».

وأوضح قائلاً: «نريد أن ننتقل بجميع الجهات الحكومية إلى مستويات ريادية عالمية غير مسبوقة من التميز، وسنرفع سقف التحديات؛ والتكريم سيكون من نصيب كل جهة قادرة على تجاوز التوقعات».

وأضاف سموّه: «غايتنا ضمان استدامة جودة الحياة في دبي، ما يتطلب تبني نهج غير تقليدي، يعتمد على الإبداع، ويحفز على الابتكار؛ لأننا في دبي لا ننتظر المستقبل؛ بل نصنعه، وفي هذا الإطار فإن التميز في العمل الحكومي يشكل ركيزة أساسية؛ للارتقاء بالأداء المؤسسي في الإمارة، الذي يدفع عجلة التنمية المستدامة، وضمان التطبيق الأمثل لجميع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية».

جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموّ ولي عهد دبي، مجموعة المبادرات التطويرية ل«برنامج دبي للتميز الحكومي»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التميز الحكومي في الإمارة، وتؤكد مكانة البرنامج الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقد وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد، باستحداث فئة «أفضل جهة في التوطين»؛ لتعزيز الجهود الحكومية للارتقاء بقدرات الموارد البشرية المواطنة، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بتكريم الجهة الحكومية الأفضل في التوطين.

كما اعتمد سموّ رئيس المجلس التنفيذي، الهوية المؤسسية الجديدة للبرنامج، وتتضمن تغييراً في مسمّاه ليكون «دبي للتميز الحكومي»، وتغيير شعاره، ليواكب التطور والرؤية المستقبلية للبرنامج.