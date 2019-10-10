الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية ويدنس الأقصى مجدداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم مئات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال «الإسرائيلي»؛ احتفالاً بما يُسمى «عيد الغفران» اليهودي. وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية وسط قيود مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة الملاصق للأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، وعززت تواجدها وانتشارها العسكري فيها، وأغلقت العديد من الشوارع والطرقات والمدخل الغربي لبلدة العيسوية، التي تتعرض بشكل متواصل لعمليات تنكيل من قبل سلطات الاحتلال، ما أدى إلى تعطيل حياة السكان.

وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق رام الله - نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس. ووفقاً لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، فإن عدداً من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة قرب قرية اللبن، ما تسبب بأضرار لعدد منها.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية في محيط المسجد الإبراهيمي وعلى الطرق المحاذية لمستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي الفلسطينيين عقب إغلاقها المسجد وطرد الموظفين والمصلين من داخله، بدعوى تأمين احتفالات المستوطنين بما يُسمى «يوم الغفران».

في الأثناء، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، خلال الشهور التسعة الماضية 7 أيام بشكل كامل، ومنعت رفع الأذان 443 وقتاً، واعتدت عليه أكثر من 21 مرة. وأشارت الوزارة على لسان وكيلها بسام أبو الرب، إلى أن الاحتلال لا يدخر جهداً في ممارسة سياسته التهويدية اليومية بحق الحرم الإبراهيمي، وإجراءاته التعسفية على المصلين، وسكان البلدة القديمة.

وأوضح: إن الحرم الإبراهيمي شهد أحداثاً واعتداءات من قبل الاحتلال منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر سبتمبر/‏أيلول الماضي. (وكالات)