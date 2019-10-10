الشامسي يشهد حفل تكريم محاضري وداعمي برنامج «الثقافة الأمنية»

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أمس، حفل تكريم المحاضرين المشاركين في تنفيذ برنامج «الثقافة الأمنية» والشركاء الداعمين للبرنامج، الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالمدينة الجامعية، وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد أحمد الحوسني أمين عام المجلس، وعلي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومديري الإدارات وضباط شرطة الشارقة.
بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلى ذلك عرضُ لمادة فيلمية استعرضت الإنجازات التي تحققت عبر برنامج الثقافة الأمنية للطلاب، متناولة دوره الفاعل في الحد من الظواهر السلبية في المجتمع المدرسي خلال العام الدراسي 2017م - 2018م، وذلك بمشاركة 171 محاضراً من منتسبي شرطة الشارقة، وبدعم الهيئات التربوية والتعليمية.
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