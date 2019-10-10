«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تواكب معرض «ليبر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن برنامج نقلها لفعاليات الاحتفاء بالشارقة في معرض «ليبر» الدولي للكتاب في مدريد.

وتنقل الهيئة عبر قنواتها وإذاعاتها، برنامج المشاركة بمتابعة خاصة للفعاليات التي أعدّتها الشارقة ومؤسساتها في المعرض، بما يعكس رؤيتها وأنشطتها، ويركز على مشروع الإمارة الثقافي ومنجزاته وأثره في حضورها، في مختلف المحافل الثقافية العربية والعالمية.

ويتولى تلفزيون الشارقة إنتاج برنامج بعنوان: «الشارقة في مدريد» يُعدِّه ويقدمه محمد ماجد السويدي، ويُخرجه سلطان السويدي، ويبث في ثلاث حلقات يستضيف فيها ممثلي المؤسسات الثقافية، ونخبة من الكتّاب والمثقفين الإماراتيين المشاركين في الحدث على امتداد 30 دقيقة.

وتنقل إذاعة «بلس 95»؛ أول إذاعة ناطقة بالإنجليزية في الشارقة، تفاصيل التظاهرة الثقافية الإسبانية عبر الأثير، وتبثّ تقارير مراسلتها الخاصة عائشة المازمي الموجودة في أرض المعرض، عن كل الفعاليات والندوات المقامة.

وأشار محمد حسن خلف المدير العام للهيئة، إلى أن استضافة الإمارة تكتسب أهمية استثنائية، حيث تضيء على التاريخ الذي يربط العرب والإسبان في فضائهم الحضاري المشترك المتمثل في الأندلس، حيث تقدم سلسلة فعاليات تنقل جوانب متعددة في الفكر والإبداع والفنون.

وأضاف: «نؤمن في الهيئة بأننا شركاء في تقديم مشروع الإمارة وجهدها الثقافي والحضاري؛ لذلك نحن حريصون على مواكبة حضورها في إسبانيا».