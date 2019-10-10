«التخصيب» مستمر.. وخامنئي «يحرّم» القنبلة النووية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تصريحات جديدة للمرشد الإيراني علي خامنئي تناقضاً في ملف بلاده النووي المثير للجدل، لا سيما منذ إبرام اتفاق بين طهران وقوى عالمية عام 2015. وقال خامنئي مجدداً في كلمة أمام حشد داخل حسينية الخميني في العاصمة طهران، أمس الأربعاء، إن «تصنيع القنبلة الذرية حرام شرعاً، وليس هناك سبب قط يدعو إيران للإنفاق على إنتاجها»، حسبما نقلت وكالة أنباء تسنيم «شبه رسمية». وزعم المرشد الإيراني المستحوذ على صلاحيات سياسية واسعة باعتباره أعلى هرم السلطة داخل البلاد: أن «طهران لديها القدرة على امتلاك أسلحة دمار شامل، لكنه أفتى بتحريم استخدامها أو السعي وراء تصنيعها».

ويتعارض حديث خامنئي تماماً مع دعوته قبل أسبوع واحد إلى مواصلة إيران تخليها بجدية عن التزامات منصوص عليها ضمن الاتفاق النووي الموقع عليه قبل 4 سنوات، ومنها العودة إلى تخصيب اليورانيوم. وحمل خامنئي في خطاب، الأربعاء الماضي، أمام عدد من جنرالات ميليشيات الحرس الثوري الإيراني منظمة الطاقة الذرية ببلاده مسؤولية الاستمرار في خطوات خفض التعهدات النووية حتى وصول طهران إلى النتيجة المرغوبة، على حد تعبيره.

إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن البرنامج النووي الإيراني: «عاد إلى وضع ما قبل الاتفاق»، مؤكداً «زيادة إنتاج أكثر من نسبة 3.5 في المئة من اليورانيوم المخصب من 5 إلى 6 كيلو جرامات في اليوم».

وقال صالحي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الأول الثلاثاء، «إن إيران ستقدم قريباً مجموعة من 30 جهازاً للطرد المركزي من نوع IR-6 خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة كآخر التطورات في برنامجها النووي». كما أضاف «أن جزءاً جديداً من مفاعل الماء الثقيل في أراك بوسط إيران سيبدأ تشغيله خلال الأسبوعين المقبلين».

وكان بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أجهزة الطرد المركزي IR-6 أقوى عدة مرات من الأجهزة المستخدمة حالياً في البرنامج النووي الإيراني. يذكر أن هذا الإعلان الإيراني عن العودة لمرحلة ما قبل الاتفاق يشكل انتهاكاً لكافة البنود التي تقيد الأنشطة الخطيرة التي قد تؤدي إلى صنع سلاح نووي.(وكالات)