دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Essential لهاتف بتصميم طويل غير تقليدي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Essential إعلان تشويقي لهاتف ذكي جديد يعرف بعنوان Project GEM، ويتميز بتصميم طويل جداً بشكل غير تقليدي، كما يأتي الهاتف بواجهة مستخدم جديدة أيضاً.

جاء هاتف Essential Phone في البداية ببرمجيات ضعيفة، ومن ثم قامت الشركة بإضافة التحسينات على الهاتف، واليوم تستعد الشركة من جديد لإطلاق هاتف جديد، والذي ظهر بالفعل في إعلان تشويقي.

نشر Andy Rubin صور لهاتف الشركة الجديد على تويتر، والذي يعرف بمشروع Project GEM، حيث يأتي الهاتف بتصميم طويل وأبعاد أطول للشاشة، إلا أن التغريدة لم تقدم الكثير من التفاصيل عن الهاتف.

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ويظهر هاتف Essential الجديد بنظام تشغيل الأندوريد، مع واجهة تقدم تجربة واضحة بشكل أفضل، كما تكشف الصور عن دعم تشغيل خدمة Spotify، وتشير التوقعات إلى أن هذا التصميم سيدعم تشغيل أكثر من تطبيق مع تعدد المهام في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Essential لهاتف بتصميم طويل غير تقليدي ظهر على التقنية بلا حدود.