سقوط 3 قذائف أطلقها إرهابيو "ي ب ك" على قضاء "أقجه قلعة" التركي

شانلي اورفا/ أشبر أيدين/ الخليج 365

سقطت 3 قذائف على مركز قضاء "أقجه قلعة" التابع لولاية "شانلي أورفا" جنوبي تركيا، أطلقها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من مناطق سيطرتهم شمال شرقي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن الإرهابيين أطلقوا 3 قذائف من مناطق سيطرتهم شمالي سوريا على قضاء "أقجه قلعة"، بعد بدء عملية "نبع السلام" من قبل الجيش التركي والجيش الوطني السوري.

وأضاف أن القذائف تسببت بأضرار في بعض المنازل دون سقوط قتلى أو جرحى.

Advertisements

وأشار أن قوات الشرطة اتخذت تدابير واسعة في المنطقة.

وسبق ذلك سقطوط 6 قذائف على بعض النقاط في مركز قضاء "نصيبين" التابع لولاية "ماردين" جنوبي تركيا، أطلقها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من مدينة "القامشلي" شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.