"ي ب ك" الإرهابية تستخدم المنازل لإطلاق القذائف على تركيا

أورفا/ محمد مستو/ الخليج 365

أظهرت تسجيلات مصورة، استخدام عناصر من منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية منازل المدنيين في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا لإطلاق قذائف هاون على تركيا.

وظهر في التسجيل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام 4 عناصر من المنظمة ثلاثة منهم بلباس مدني ويتحدثون بلهجة مدينة القامشلي، بإطلاق قذائف الهاون باتجاه تركيا من احد المنازل.

وصباح اليوم، ذكرت الخليج 365 في خبر لها، أن عناصر المنظمة ارتدوا الملابس المدنية وتخفوا في البيوت لمواجهة العملية العسكرية التركية.وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.