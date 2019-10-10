المستقلة للانتخابات بتونس: "النهضة" تتصدر نتائج الانتخابات التّشريعية بـ 52 مقعدًا

تونس/يسرى ونّاس / الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بالبلاد بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.

كما احتل حزب "قلب تونس" المرتبة الثانية بتحصله على 38 مقعدا بالبرلمان، تلته قائمة التّيار الديمقراطي ب22 مقعدا.

فيما جاء "ائتلاف الكرامة" رابعا، ليكون له 21 نائبا بالبرلمان الجَديد، أما الحزب الحُر الدستوري فقد جاء خامسا ب17 نائبا.

ووفق النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات في وقت متاخر من مساء الاربعاء فقد جاءت حركة الشعب في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعدا بالبرلمان الجديد، ومن ثم حركة "تحيا تونس" ب 14 مقعدا تلتها حركة مشروع تونس ب 4 مقاعد.

فيما حصلت قوائم اخرى على 33 مقعدا.

يتبع ..

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