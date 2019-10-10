"حماس" تدعو لتدخل دولي لوقف "انتهاكات" إسرائيل بحق المقدسات

محمد ماجد/ الخليج 365



دعت حركة "حماس"، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.



جاء ذلك في بيان صدر عن عضو المكتب السياسي للحركة، ماهر عبيد، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقال عبيد: "نستنكر تصاعد ظاهرة اتخاذ الأعياد اليهودية ذريعة لاقتحام جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة كما يحدث منذ يومين".



وأضاف: "الدعوات لاقتحامات تندرج في إطار خطة ممنهجة لتهويد المسجد الأقصى، وخلق واقع جديد يقوم على فرض التقسيم الزماني والمكاني، وهو أمر يرفضه شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بشدة".



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ودعا الأمة العربية والإسلامية: "إلى رفض هذا العدوان الصهيوني، وإسناد المرابطين بكل الأشكال الممكنة".

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية، بمناسبة عيد الغفران اليهودي.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إن "185 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية".



ودعت جماعات يهودية متشددة سابقا، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الغفران الذي ينتهي مساء الأربعاء.



وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد، وهو ما تعارضه دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، دون أي استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.