قاعدة "إنجرليك" التركية تشهد تحركات مكثفة للطائرات العسكرية

أضنة/الخليج 365

تواصلت التحركات المكثفة للمقاتلات التركية في قاعدة "إنجرليك" الجوية العسكرية بولاية أضنة جنوبي تركيا، مع انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن قيادة "إمداد الوقود العاشرة" بقاعدة "إنجرليك" الجوية شهدت هبوط وإقلاع مقاتلات بين الساعات 20:00 – 22:00 حسب التوقيت المحلي (17:00 – 19:00 تغ).

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وفي وقت سابق أيضا، شهدت القاعدة تحركات مكثفة للطائرات المقاتلة التركية، حيث هبطت بعض المقاتلات في القاعدة، فيما أقلعت طائرات أخرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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