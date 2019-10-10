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الفرج يغيب عن لقاء الأخضر وسنغافورة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

اختتم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة سنغافورة غدًا الخميس بحصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين لمجموعتين، كل مجموعة أدت تدريباتها على جزء من مساحة الملعب.

وواصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه التأهيلية وبرنامجه العلاجي، فيما شارك المدافع علي آل بليهي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في المعسكر.

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