شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط «كيبل كهربائي» على حافلة طالبات بجازان.. والأهالي يتدخلون لإخلائها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - https://sabq.org/7kf6Yc

https://sabq.org/7kf6Yc

و تسبب هطول الأمطار الغزيرة على جازان في قطع أحد الكيابل الكهربائية الهوائية، وأثناء مرور إحدى الحافلات المدرسية من قرية الواصلي علق سقف الحافلة في الكيبل، الأمر الذي عرض حياتهن للخطر.

وعلى الفور تدخل الأهالي وهرعوا لإخلاء الحافلة من الطالبات قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، فيما لم تسجل أي إصابات بفضل الله.

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