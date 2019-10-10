افتتاح أول عيادة رسمية متخصصة في علاج إدمان ألعاب الفيديو ببريطانيا

الخميس 10 أكتوبر 2019

بلاستيشين

افتتحت الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، أول عيادة رسمية متخصصة في علاج إدمان ألعاب الفيديو للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 25 عامًا.



ويعمل في العيادة فريق متخصص من الأطباء النفسيين وعلماء النفس والممرضون على مساعدة الشباب للتغلب على إدمان هذ الألعاب.

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وتقدم الأطباء الموجودون في العيادة استشارات للمرضى عن طريق تطبيق الاتصال بالفيديو "السكايب"، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "الجارديان".

وذكر رئيس الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا سايمون ستيفنز أن NHS لم تستطع أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الاحتياجات الصحية تتغير باستمرار.

وتابع سايمون ستيفنز أن العيادة الجديدة تهدف إلى حل مشكلة متنامية أثرت بشكل سلبي على العديد من الأطفال والشباب.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية أخيرًا الإدمان على ألعاب الفيديو ضمن أمراضها، ووضعته في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11).