الانتخابات التونسية تعلن فوز حركة النهضة بـ ٥٢ مقعدا بالبرلمان وقلب تونس بـ ٣٨

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الأربعاء، لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي "حصلت حركة النهضة على ٥٢ مقعدا، وحزب قلب تونس على ٣٨ مقعدا، والتيار الديمقراطي على ٢٢ مقعدا.

وأضاف رئيس الهيئة "حصل ائتلاف الكرامة على ٢١ مقعدا، والحزب الدستوري الحر على ١٧ مقعدا، وحركة الشعب على ١٦ مقعدا.

فيما أظهرت النتائج الأولية حصول حركة تحيا تونس، التي يتزعمها رئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف الشاهد على ١٤ مقعدا فقط.

ويتكون مجلس نواب الشعب التونسي من 217 مقعدا.