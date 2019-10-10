"قسد" تقول إن الطيران التركي أصاب سجنا يضم محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية

قال تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الذي يقوده الأكراد ويسيطر على شمال شرق سوريا، إن ضربة جوية تركية اليوم الأربعاء، أصابت سجنا يضم محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت على تويتر دون تفاصيل، "أحد السجون التي تضم محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم" أصيب في ضربة جوية".

كانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية.

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وأضافت الدفاع التركية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي قصف 181 هدفا للمسلحين الأكراد منذ بدء العملية في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش (المحظور في روسيا) شمالي سوريا".