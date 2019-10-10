شكرا لقرائتكم خبر عن ‏تميم يدعم أردوغان فى العدوان التركى الغاشم على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الانتقادات العربية والدولية للعدوان التركى على الأراضى السورية ، أيد أمير الإرهاب تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى العدوان التركى الغاشم على سوريا .

وأجرى "تميم" اتصالا هاتفياً بالديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان تم خلاله مناقشة العدوان على سوريا ، حيث عرض "تميم" تقديم مساعدات مالية لأروغان.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

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وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية.