وزير الدفاع السوداني: علاقتنا مع تركيا أزلية‎ ونشكرها على موقفها تجاه الثورة

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جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي في الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة السودانية.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وبعث وزير الدفاع السوداني بتحياته، عبر السفير التركي، إلى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مشيدا بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين.
وأعرب عمر عن أمله في دعم تركيا ومساندتها لعودة السودان إلى دوره الطبيعي في المسرحين الإقليمي والدولي.
من جانبه، نقل السفير التركي إلى وزير الدفاع السوداني تحيات نظيره التركي، معربا عن تمنياته بالنجاح الكامل للفترة الانتقالية، وتحقيق مطالب الشعب السوداني من الاستقرار وإقرار السلام وتجاوز التحديات الاقتصادية.
العلاقات بين تركيا والسودان شهدت تطورا لافتا منذ نحو عقدين، مع وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.
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