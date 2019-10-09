أول زعيم عربي يعلق على التوغل التركي في سوريا

وكتب صالح في تغريدة له "سيسبب كارثة إنسانية، ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف الرئيس العراقي "يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة".

​وتابع بأن على المجتمع الدولي "دعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية عن قلق العراق إزاء العملية التركية في شمال شرقي سوريا.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف إن "العراق يدعو إلى حفظ سيادة الدول وتبني الحلول السياسية".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش (المحظور في روسيا) شمال سوريا".

وشن الطيران التركي ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.