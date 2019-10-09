سببه غولدا مائير… خلاف إسرائيلي داخلي تسبب في نجاح مصر في أكتوبر 73 

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، اختلفت مع كثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين قبيل حرب أكتوبر 73، حول كثير من القضايا.

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وأفادت الصحيفة العبرية بأن غولدا مائير عارضت كل من موشيه دايان، وزير الدفاع الأسبق، وإسحاق رابين رئيس الوزراء السابق، وغيرهما من القيادات العسكرية في أنها لم تثق في أي من مبادرات السلام التي حاول الطرف الأمريكي أن يقوم بها مع الجانب المصري.

وأوردت الصحيفة أن هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق، إبان الحرب ذاتها، أبلغ غولدا مائير وموشيه دايان والإسرائيليين ككل بأن من المرجح ليس في نية مصر القيام بحرب ضد إسرائيل، وبأنها خالفت هذا التوجه رغم موافقة دايان، وزير الدفاع على ما قاله كيسنجر وكذلك تقارير المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وغيرها من المخابرات الإسرائيلية "موساد لي" بأن مصر لا تنوي مواجهة إسرائيل، وبأن احتمال هذه الحرب ضعيف.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن موشيه دايان كان مؤمنا في كثير من الأوقات بأن الدول العربية ستفضل جولة دبلوماسية على العملية العسكري، وذلك حتى خمسة أيام فقط قبيل اندلاع حرب السادس من أكتوبر 73، كما أن تقريره ليلة اندلاع الحرب أن نسبة نشوب حرب مع مصر ضئيلة.